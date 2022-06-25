Испания

Мадридці хочуть підписати захисника Арсеналу.

Атлетико продовжує роботу над посиленням оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, мадридці мають намір підписати захисника Арсеналу Ектора Бельєріна, який минулого сезону виступав на правах оренди за Бетіс.

Минулого сезону Ектор Бельєрін провів у футболці Бетіса 32 матчі, в яких він віддав 5 результативних передач.

Контракт іспанського фулбека з Арсеналом спливає влітку 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше Бельєрін заявив про бажання залишитися в Бетісі.