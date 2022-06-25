Испания

Представник екзотичної для іспанського футболу країни підсилить одного з претендентів на виліт зразка минулого сезону.

Наприкінці минулого футбольного року Кадіс із усіх сил пручався, аби не вилетіти з іспанської Ла Ліги, однак зрештою таки здобув перевагу всього в один бал над Гранадою, що посіла 18 місце.

"Жовтим" у підсумку довелось шукати підсилення власного складу під час поточної трансферної кампанії, тому разом із півзахисником Реала Вальядолід Рубеном Алькарасом, клуб запросив до себе ще й колишнього нападника датського Мідтьюлланна Авера Мабіля.

26-річний австралійський виконавець, який має коріння з Південного Судану, долучився до іспанського колективу на тлі значного успіху своєї країни під час кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Саме на долю Мабіля випало виконання вирішального одинадцятиметрового удару під час серії пенальті проти Перу, за підсумками якої "кенгуру" й здобули омріяні перепустки на мундіаль (0:0, 5:4 – пен.).

Угода між гравцем та його новим клубом буде чинною впродовж чотирьох років.

Варто зауважити, що впродовж цього сезону його контракт належав саме Мідтьюлланну, однак догравав останні його терміни Авер уже в складі турецької Касимпаші.

Загалом, за футбольний рік виконавець провів 27 матчів, по п’ять разів відзначавшись голами та гольовими передачами.