Испания

Третя каденція керманича в Більбао розпочнеться вже зовсім скоро.

Напередодні відбулися чергові вибори президента баскського Атлетіко, під час яких вирішувалася доля клубного проєкту на найближчі роки.

За підсумками волевиявлення 22689 членів клубу, які завітали в цей день на виборчі дільниці, розташовані на стадіоні Сан Мамес, перемогу здобув Йон Уріарте (46,78%).

Варто зазначити, що саме 44-річного функціонера до початку голосування вважали головним кандидатом на перемогу, у той час як Іньякі Аречабалета та Рікардо Баркала змогли розраховувати лише на 33,91% та 11,8% голосів відповідно.

Явка виборців склала 56,36% від загальної кількості утримувачів акцій, що перевищило показники минулих виборів 2018 року (46,78%).

"Ми тут, бо відчуваємо власну відповідальність за долю клубу. Атлетік потребує змін, і ми це бачимо", — заявив після оголошення результатів Уріарте.

Варто зауважити, що однією з передвиборчих обіцянок нового президента басків було повернення іспанського керманича Ернесто Вальверде на посаду головного тренера "левів".

До цього 58-річний фахівець вже двічі очолював команду (2003-05, 2013-17).

Уріарте увірвався на бізнес-сцену кілька років тому, коли він та його друг і партнер Андер Мікелена створили платформу перепродажу квитків Ticketbis. Стартап лише за п’ять років мав оборот понад 80 мільйонів євро та понад 450 працівників у 14 країнах. Нещодавно eBay купив його за 165 мільйонів доларів.