Испания

У босів клубу немає сумнівів, що гравці залишаться.

Мадридський Реал найближчим часом бажає продовжити контракти з бразильцями.

Мова йде про захисника Едера Мілітао та вінгерів Вінісіуса Жуніора та Родріго. Про це повідомляє AS.

Усім їм запропонували контракти до червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік, а їх клаусули будуть збільшені до одного мільярда євро.

Карло Анчелотті сподівається, що Родріго, Мілітао і Вінісіус підпишуть свої нові угоди до початку передсезонного збору, який почнеться 8 липня.

Контракт Вінісіуса розрахований до літа 2024 року. Угоди з Мілітао та Родріго тривають до літа 2025 року.