Испания

Каталонському клубу урвався терпець.

Уже за п’ять днів, 30 червня, остаточно припинить дію поточна угода між нападником Усманом Дембеле та каталонською Барселоною, проте, не дивлячись на вже давно зроблену пропозицію "блаугранас" щодо подовження її дії на більший термін, жодної реакції збоку представників гравця не відбулося.

Із огляду на це, а також на бажання таких клубів як лондонський Челсі, мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед підписати талановитого виконавця на правах орендної угоди, усередині керівництва Барселони відбувся розкол у позиції.

Певна група директорів вважає за потрібним відкликати пропозицію Барселони, яку та зробила ще наприкінці січня минулого року, задля підтримки іміджу проєкта.

Наразі стан справ щодо цих переговорів залишається невизначеним, бо напередодні головний тренер команди Хаві мав розмову з французьким виконавцем, який зрештою сказав йому, що "або зголоситься на пропозицію клубу, або не буде продовжувати контракт", що геть не схоже на однозначну позицію.

У цьому сезоні Дембеле зіграв 32 матчі, забивши два голи та віддавши 13 гольових передач.