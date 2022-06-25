Форвард більше не хоче боротись за своє місце у стані "вершкових".
МАРІАНО ДІАС, GETTY IMAGES
25 червня 2022, 19:10
Нападник мадридського Реалу Маріано Діас хоче залишити свій поточний клуб.
Футболіст більше не хоче боротись за своє місце в складі чемпіонів Іспанії та повідомив керівництву про своє бажання.
За чотири роки в складі Реалу Діас зіграв 59 матчів у футболці королівського клубу, в яких забив сім м'ячів.
Контракт виконавця з Реалом розрахований до літа 2023 року.
Раніше повідомлялось, що інтерес до домініканця проявляє Фенербахче.