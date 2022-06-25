Турция

Маріано Діас може змінити клубну прописку.

Фенербахче, з яким Динамо Київ гратиме у Лізі чемпіонів, розглядає варіанти посилення складу.

Як повідомляє видання As, нападник мадридців Маріано Діас зацікавив представника чемпіонату Туреччини.

Минулого сезону Маріано Діас провів 11 матчів на клубному рівні, забивши гол та зробивши результативну передачу.

Зазначимо, що контракт Діаса з Реалом розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Озіл виступив з офіційною заявою щодо свого майбутньго у Фенербахче.