Испания

Обидва футболісти ПСЖ можуть продовжити кар'єру у складі мадридського клубу.

Атлетіко розглядає можливість придбання Жоржіньо Вейналдума та Пабло Сарабії, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, мадридський клуб може витратити на двох перерахованих вище футболістів 35 мільйонів євро.

ПСЖ готовий продати футболістів після продовження контракту з Кіліаном Мбаппе, щоб збалансувати зарплатну відомість.

Минулого сезону Вейналдум провів 31 матч у Лізі 1: на його рахунку 1 гол та 3 асисти. Сарабія виступав на правах оренди за Спортінг Лісабон, в якому провів 29 матчів, записав на свій рахунок 15 голів та 6 результативних передач.