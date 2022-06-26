Испания

Пробитися до топ-збірної з Сегунди буде дуже складно.

Посеред наступного сезону на нас очікує велична подія в світі футболу — чемпіонату світу, який уперше в історії припадатиме на зимовий період.

Не дивно, що подумки всі гравці, які мають бодай теоретичний шанс отримати виклик до своїх національних команд, планують використати наявні можливості вже на початку сезону.

Зокрема, це стосується й центрального захисника іспанської Гранади Домінгуша Дуарте, який має шансі пробитися до заявки збірної Португалії та прийдешній мундіаль.

Однак навряд чи в цьому прагненні 27-річному футболісту допоможе його клуб, який залишив Прімеру за підсумками своїх попередніх виступів.

Саме через це ключовий гравець ланки захисту "насрідів" за рік до завершення чинної угоди з Гранадою хоче запросити в керівництва клубу право на трансфер.

Як повідомляє іспанська преса, запити виконавця можуть бути задовільнені тільки за умови, коли Гранада отримає гідну, на її думку, компенсацію, у той час як керівники команди з розумінням ставляться до бажання Домінгуша.

Варто відзначити, що через брак спортивних викликів венесуельский нападник Дарвін Мачіс раніше залишив склад аутсайдера Прімери зразка минулого сезону.

Дуарте зіграв за останній футбольний рік 21 матч, забивши один гол — у ворота Барселони.