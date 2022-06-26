Испания

Мадридці продовжують роботу на трансферному ринку.

Талановитий нападник Ботафого Матеус Насіменто може змінити клуб влітку.

В послугах 18-річного футболіста зацікавлений мадридський Реал, який наразі активно працює над трансфером виконавця, AS.

Більш того, за перехід взявся передовий скаут "вершкових" Хуні Калафат, який свого часу допоміг клубу підписати Вінісіуса, Родріго та Вальверде. Матеуса плануються використовувати в молодіжній команді, даючи змогу тренуватись із основним складом.

Клаусула Матеуса у Ботафого складає 50 млн євро.

За 36 матчів у складі бразильского клубу форвард забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Маріано Діас хоче залишити мадридський клуб.