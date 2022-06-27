Испания

За футболістом уже вишукувалась черга з представників різних європейських країн.

2019 рік став визначальним у кар’єрі 19-річного аргентинського півзахисника Факундо Ернана Фаріаса, бо саме в той час талановитий виконавець завершив цикл підготовки в академії Атлетіко Колон, після чого розпочав виступи за основний склад цієї команди.

Не минуло й двох років, як до цього футболіста потрохи почали приглядатися представники європейських чемпіонатів та встановлювати перші контакти з "червоно-чорними" щодо можливого трансферу.

Зокрема, ідеться про зацікавленість ізбоку італійських Роми, Фіорентини та Мілану, португальського Порту, англійського Манчестер Юнайтед та французьких Марселя й Парі Сен-Жермен.

Проте найбільшого прогресу в перегонах за гравцем клубу, прихильником якого є нападник "червоно-синіх" Ліонель Мессі, досягла іспанська Валенсія, яка наразі веде активні перемовини з агентом Фаріаса Мартіном Сендоа на прізвисько "Ніндзя" ("El Ninja").

Запити в Колона досить значні — 12 млн євро, саме з такої першої пропозиції "кажанів" почалися перемовини щодо трансферу, проте зараз думки гравця зосереджені довкола виступів його команди в Кубку Лібертадорес.

У поточному сезоні Факундо за 22 матчі забив шість голів та віддав один гольовий пас.