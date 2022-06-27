Испания

Клуб готовий продати гравців, які не грають у основі.

Мадридський Реал влітку вже попрощався з декількома футболістами. Зокрема Іско, Гарет Бейл та Марсело залишили клуб після закінчення контрактів.

Але у клубі розуміють, що можуть втратити не тільки цих футболістів. Реал готовий продати Марко Асенсіо та Дані Себальоса.

Футболісти рідко виходять на поле у основному складі. За Асенсіо Реал хоче отримати від 30 до 35 мільйонів євро, а за Себальоса — 12-15.

Футболісти очікують також, що боси Реала запропонують їм нові контракти з покращеними умовами, але це навряд чи відбудеться, повідомляє Goal.com.

У послугах Асенсіо зацікавлені Мілан та Ліверпуль. Себальоса не проти повернути Реал Бетіс.