Испания

Каталонський клуб не довго чекатиме на рішення 25-річного футболіста.

Барселона вимагає від Усмана Дембеле визначитися з майбутнім найближчим часом, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст має ухвалити рішення до 30 червня. Очікується, що ясність у майбутньому Дембеле може прояснити після зустрічі з головним тренером Хаві. Вона відбудеться найближчим часом.

З чуток, на Дембелепретендує Челсі, проте француз незадоволений тією заробітною платою, яку пропонує англійська команда.

У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач.