Каталонський клуб не довго чекатиме на рішення 25-річного футболіста.
Усман Дембеле, Getty Images
27 червня 2022, 16:39
Барселона вимагає від Усмана Дембеле визначитися з майбутнім найближчим часом, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, 25-річний футболіст має ухвалити рішення до 30 червня. Очікується, що ясність у майбутньому Дембеле може прояснити після зустрічі з головним тренером Хаві. Вона відбудеться найближчим часом.
З чуток, на Дембелепретендує Челсі, проте француз незадоволений тією заробітною платою, яку пропонує англійська команда.
У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач.