Испания

Каталонському клубу не по кишені нідерландський футболіст.

Барселона виявляла інтерес до Маттейса де Лігта, проте відмовилася від цієї ідеї, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, представники Ювентуса були готові попрощатися з футболістом за 100 мільйонів євро. "Синьо-гранатові" визнали ці вимоги завищеними і вийшли з переговорів.

Також у центрбека висока заробітна плата, яка стала каменем спотикання.

У сезоні, що завершився, 22-річний футболіст провів за Ювентус 42 матчі у всіх турнірах, забив три голи і віддав одну результативну передачу.