Каталонському клубу не по кишені нідерландський футболіст.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 09:18
Барселона виявляла інтерес до Маттейса де Лігта, проте відмовилася від цієї ідеї, повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, представники Ювентуса були готові попрощатися з футболістом за 100 мільйонів євро. "Синьо-гранатові" визнали ці вимоги завищеними і вийшли з переговорів.
Також у центрбека висока заробітна плата, яка стала каменем спотикання.
У сезоні, що завершився, 22-річний футболіст провів за Ювентус 42 матчі у всіх турнірах, забив три голи і віддав одну результативну передачу.