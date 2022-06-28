Испания

Іспанський клуб готовий продати свого футболіста, але не пізніше за заявлений термін.

Севілья хоче вирішити всі питання з майбутнім Жюля Кунде до початку передсезонної підготовки команди до наступного сезону, що стартує 5 липня.

Захисником іспанського клубу цікавляться Барселона та Челсі, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Севілья не готова чекати все літо того моменту, коли хтось із пари Челсі та Барселони запропонує найкращу ціну за французького захисника.

Севілья хоче виручити за свого футболіста 60-65 мільйонів євро.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.