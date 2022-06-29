Испания

Під час перемовин у сторін виникали певні розбіжності в поглядах.

Півзахисник каталонської Барселони Гаві з початку сезону-2015/16 є невід’ємною складовою системи з підготовки "блаугранас", однак уперше зумів зіграти за "дорослу" команду лише в цьому сезоні через свій юний вік.

17-річний виконавець останній раз підписував контракт із колективом ще в 2019 році, тому вже досить стрімко наближається момент, коли до завершення поточної угоди залишиться лише один рік.

Із огляду на значний прогрес футболіста, Барселона наприкінці сезону почала робити відчайдушні спроби оновити терміни домовленості, проте під час перемовин виникли певні труднощі.

Однак зрештою, як повідомляє іспанська преса, сторони впевнено просуваються до досягнення згоди, хоча на поточний момент остаточно долю перемовин ще не було вирішено.

Агент Гаві, Іван де ла Пена, активно веде діалог зі спортивним директором Барселони Матеу Алемані останній тиждень.

Станом на сьогодні, у контракті Гаві прописано суму відступних у 50 млн євро, у той час як Барселона наполягає на контракті до літа 2027 року та 1 млрд євро клаусули, як вона зробила з Ансу Фаті, Педрі та Рональдом Араухо.

Гаві в цьому сезоні провів 47 матчів, забивши двічі та ще шість разів віддавши гольові передачі.