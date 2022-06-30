Реал пропише вигідні умові при продажі.
Маріо Хіла, ФОТО The Daily Ballers
30 червня 2022, 12:55
Захисник мадридського Реала Маріо Хіла близький до переходу в італійський Лаціо. Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання, сумма трансферу за 21-річного захисника становить п'ять мільйонів євро.
При цьому, керівники Реалу вирішили зберегти половину прав на гравця і отримати першочергову опцію зворотного викупу.
Також відомо, що на талановитого гравця претендує Хетафе, але сам він хоче у Серію А.
Маріо Хіла у сезоні-2021/22 зіграв за "галактікос" лише два матчі. Він є основним гравцем Реалу Кастільї, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.