Испания

Реал пропише вигідні умові при продажі.

Захисник мадридського Реала Маріо Хіла близький до переходу в італійський Лаціо. Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, сумма трансферу за 21-річного захисника становить п'ять мільйонів євро.

При цьому, керівники Реалу вирішили зберегти половину прав на гравця і отримати першочергову опцію зворотного викупу.

Також відомо, що на талановитого гравця претендує Хетафе, але сам він хоче у Серію А.

Маріо Хіла у сезоні-2021/22 зіграв за "галактікос" лише два матчі. Він є основним гравцем Реалу Кастільї, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.