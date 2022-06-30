Испания

Обидва футболісти поповнять склад каталонської команди на правах вільних агентів.

Франк Кессьє та Андреас Крістенсен найближчим часом мають бути оголошені футболістами Барселони, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, івуарієць та данець підписали всі документи з Барселоною, а кілька тижнів тому клуб повідомив агентам, що проблем не буде.

Лише питання часу, коли їх офіційно буде оголошено футболістами каталонської команди.

Нагадаємо, що у Кессьє завершився контракт із Міланом, а у Крістенсена – із Челсі.