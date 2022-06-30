Обидва футболісти поповнять склад каталонської команди на правах вільних агентів.
ФРАНК КЕСС'Є, GETTY IMAGES
30 червня 2022, 18:35
Франк Кессьє та Андреас Крістенсен найближчим часом мають бути оголошені футболістами Барселони, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, івуарієць та данець підписали всі документи з Барселоною, а кілька тижнів тому клуб повідомив агентам, що проблем не буде.
Лише питання часу, коли їх офіційно буде оголошено футболістами каталонської команди.
Нагадаємо, що у Кессьє завершився контракт із Міланом, а у Крістенсена – із Челсі.