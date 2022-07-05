Испания

Розбираємо слова та справи Феномена на новій посаді.

На початку червня, коли більша частина футболістів, тренерів та президентів йшла у заслужену відпустку, легендарний Роналдо Луїс Назаріо де Ліма зважився на серйозне випробування свого організму. Великий бразилець, незважаючи на всі свої проблеми зі здоров'ям, проїхав велосипедом шлях Святого Якова – дорогу завдовжки 450 кілометрів на півночі Іспанії.



“Я обіцяв, що вирушу в подорож шляхом святого Якова, якщо ми повернемося до Ла Ліги. Оскільки бігти я не можу, зроблю це велосипедом. Це буде здорово. Я знаю, що страждатиму, але враження будуть незабутні” – прокоментував своє рішення бразилець.

“Ми” – слово про головну справу у житті Роналдо останніх років. Скромний Вальядолід вже майже чотири роки має в своєму розпорядженні з великим відривом найбiльшу зірку саме на посаді президента.

Чому Роналдо вклався в іспанську провінцію?

Роналдо закінчив кар'єру в 2011 році в Корінтіансі. Про перший час після цього найкраще розповість він сам: "Я відпочивав кілька років поспіль. Я просто веселився, тусувався, їздив на розважальні заходи... Але одного разу в мою голову пробралася думка: "А чим мені займатися в цьому житті?". Я серйозно завантажився: тренувати не хочу, у роботі агента теж немає інтересу. Тоді я зрозумів, що якось хотів би купити клуб і зробити щось дуже важливе для нього".

Роналдо вибрав безліч варіантів, але, наприклад, щодо англійських клубів він і не приховує, що вони надто дорогі для нього. Також він визнає, що переглядав варіанти у Португалії та Франції, але вони його не вразили. А ось Вальядолід виглядає оптимальним варіантом, причому одразу з кількох причин. Одна з них – близькість до Мадрида, зв'язки з головним клубом якого Феномен не зменшує після завершення кар'єри футболіста. Продовжуючи тему подорожей Іспанією: для нього не є проблемою витрачати по дві години на дорогу між цими двома містами.

А інший чинник – велика історична цінність Вальядолида як міста. Наскільки непримітний на даний момент місцевий футбольний клуб (жодного трофея та лише три участі в єврокубках за всю історію), настільки ж легендарне місце, в якому його люблять та підтримують. Його навіть називають містом королів за статус колишньої столиці Іспанії – причому в найзолотіші для Іспанії часи. Коли Христофор Колумб вирушив у своє легендарне плавання до Індії, королівський двір базувався саме у Вальядоліді. Він же залишався центром Іспанії в епоху великих географічних відкриттів: час, коли Португалія могла змагатися з Іспанією в боротьбі за статус головної світової держави.

Зараз часи такого політичного впливу давно позаду, але як культурний та туристичний центр Вальядолід – одна із перлин Іспанії та Європи. Тут проходить дуже престижний кінофестиваль, тут є безліч історичних пам'яток на зразок будинку Сервантеса – і, відповідно, потенціал місцевого футбольного клубу як активу також великий.

До речі, Вальядолід – один із небагатьох клубів світу, який названий на честь нефутбольного героя. Хосе Сорілья – іспанський поет ХІХ століття, і це також показник, що футболіста чи тренера, на честь якого можна назвати свою арену, у місцевого клубу просто не знайшлося.

У якому стані Феномен приймав клуб?

У вересні 2018 року Роналдо купив 51% акцій клубу всього за 30 млн євро – суму меншу, ніж вже тоді коштували класні футболісти. Чому так дешево? Нюансів, скажімо так, вистачало.

За якісь тижні до придбання клубу Вальядолід опинився в епіцентрі скандалу. У першому домашньому матчі сезону, який випало грати із Барселоною, газон був настільки поганим, що проти клубу відкрили дисциплінарну справу. “Сумно, що доводиться грати в таких умовах у кращій лізі світу. Ніхто з Ла Ліги не прийшов і не глянув на стан газону. Грати було неможливо. Поле було більше схоже на пляж” –казав Серхіо Бускетс.

Іншою проблемою клубу була майже повна відсутність гравців на контракті: усі, крім двох (!), були орендовані в інших клубів. На тлі цього і 25-мільйонні борги Вальядолід здаються дрібницею. Не просто так Роналдо, коли в 2021 році його почали розпитувати про перспективи придбати ще один клуб, відповів: "Всі мої гроші у Вальядоліді".

Що Роналдо вже зробив та планує зробити?

Не все відразу пішло ідеально: буквально того ж сезону домашній матч з Реалом (такий важливий саме для Роналдо!) мало не був зірваний через проблеми з освітленням. Але незабаром внутрішні справи клубу пішли вгору , і перших успіхів допомогла досягти медійність Феномена як така. Вже наступного сезону клуб встановив рекорд з проданих абонементів, рекламних контрактів та проданих футболок. Також Роналдо інвестував 2 мільйони євро у розбудову трибун, яка дозволила збільшити відвідуваність Сорільї на 1594 місця.

На такий хід Роналдо пішов навіть усупереч тому, що Вальядоліду Сорілья не належить – це звичайний муніципальний стадіон, який команда орендує. Власник клубу намагається викупити стадіон, щоб провести масштабніші зміни, але поки що до консенсусу з міською адміністрацією не прийшов. У планах Роналдо – побудувати мультиспортивне містечко, в якому змогло б займатися більше дітей (3-4 тисячі проти семисот) і, зокрема, займатися міні-футболом.

"Я починав із міні-футболу, це мені подобалося, я грав у нього поряд з будинком у Ріо-де-Жанейро. Пізніше я усвідомив свою перевагу над іншими дітьми, оскільки я міг грати на обмежених просторах, проводити багато часу з м'ячем у ногах і краще контролювати його, приймати незвичайні рішення на обмежених просторах", — каже Роналдо. Сильно по планах Феномена вдарили ковід, традиційна іспанська бюрократія та... скандал із договірним матчем.

Останній тур сезону-2018/19 Вальядолід грав з Валенсією і поступився 0:2. Здавалося б, нічого дивного, але вже незабаром в Іспанії спалахнув скандал, пов'язаний з договірними матчами. Громадськості став доступний запис зі словами: «Куплено 7 футболістів Вальядоліда. Став 10 тисяч євро і отримаєш 20 тисяч. Послухай, брате, Валенсія переможе і в першому, і в другому таймі. Ніхто не дізнається: ні твої друзі, ні сім'я ніхто». Найдосвідченішого гравця Вальядоліда Борха Фернандеса навіть затримала полiцiя, але в результаті слідство ні до чого не прийшло.

Що демонструє Вальядолід на полі?

Але цей скандал виглядає великим привітом з минулого, а в теперішньому Роналдо намагається зробити клуб максимально сучасним. У докоподібні часи Вальядолід грав контрольні матчі в Канаді, Італії та США, а вихід у Прімеру відсвяткував оновленням емблеми.

REAL VALLADOLID 1928 pic.twitter.com/bBCnl7mh9k — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 20, 2022

Все це, втім, справи внутрішні, а безпосередньо у першої команди Вальядоліда справи йдуть не дуже. Дуже статусний трансфер Хатема бен Арфа у 2020-му виявився провалом, довіра тренеру Серхіо Гонсалесу призвела до вильоту – і загалом обіцянка Феномена за п'ять років вивести команду до єврокубків із 99-відсотковою ймовірністю не виповниться. Чотири роки вже минули, і п'ятий клуб розпочне навіть не у широкому клубі претендентів.

Одна з помилок Роналдо має навіть український слід: після оренди Луніна в Реалі Феномен публічно вибачався перед Флорентіно Пересом за те, що воротар не грає за Вальядолід. Він сказав, що це рішення тренера, а сам він не втручається у роботу тренерського штабу.

Чутки вже зараз пов'язують клуб із Марсело та Дані Алвесом. Можна подумати, що Роналдо підписує старих друзів, але з цими латералями він ніколи не грав: вони обоє дебютували за збірну після ЧС-2006, коли Феномен її вже покинув. У будь-якому випадку, буде чудово бачити навіть у дуже скромному клубі настільки легендарних бразильців – і, напевно, тими самими словами можна охарактеризувати факт роботи у Вальядоліді найвеличнішого бомбардира в історії футболу.