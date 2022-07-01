Испания

Оренда футболіста в іспанському клубі закінчилась.

Вінгер Адама Траоре залишив каталонську Барселону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Оренда футболіста була розрахована до 30 червня 2022 року, але Барселона вирішила не викупати його контракт.

Футболіст повернеться до англійського Вулвергемптона, де далі буде вирішуватись його доля.

На рахунку Траоре у сезоні-2021/22 21 матч за "синьо-гранатових", у яких він голів не забивав, але віддав два асисти.

Раніше повідомлялось, що Барселону залишив форвард Люк де Йонг.