Нападник каталонської Барселони Люк Де Йонг залишив клуб та повернувся до Севільї.

"Це був особливий час. Я бажаю вам всього найкращого, кулес!", — написав спортсмен у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Де Йонг виступав за Барселону на правах оренди та минулого сезону зміг забити шість голів за 21 матч в рамках Ла Ліги.

Culers, ha estat un viatge especial… Us desitjo el millor en el futur! 💙



Culers, what a special time it was... I wish you all the best in the future! ❤️



Culers, ha sido un viaje especial… Os deseo lo mejor en el futuro! 💙 pic.twitter.com/pnxRSkKJOS