Испания

Клуб таким чином хоче обнулити всі суперечки з гравцем.

Свого часу трансфер французького нападника Усмана Дембеле з дортмундської Боруссії до каталонської Барселони був яскравим прикладом впливу шалених коштів на футбольне життя, однак у підсумку саме сплачені за тоді ще 20-річного юнака кошти зіпсували враження від його виступів.

Напередодні у поточних взаєминах між футболістом та клубом довелось поставити тимчасову крапку, бо спливли терміни дії чинної на той момент угоди між сторонами, щодо продовження якої останнім часом постійно виникали суперечки.

Наразі Дембеле знаходиться перед важким вибором власного майбутнього, бо, окрім Барселони, йому також пропонує взаємини лондонський Челсі.

Утім, події останніх днів жодним чином не змінили мікроклімат у розташуванні каталонців по відношенню до Усмана.

Як повідомляє іспанська преса, "синьо-гранатові" наразі намагаються домовитись про підписання цілком нової угоди з Дембеле, із урахуванням усіх розбіжностей, які мали сторони до цього.

Ключова умова каталонців — зменшення зарплати гравця на 40% відносно колишніх показників, до рівня нападника Ансу Фаті.

За минулий рік Дембеле відіграв 32 матчі, забивши два голи та віддавши 13 гольових передач.