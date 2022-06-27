Вінгер продовжує вести переговори з каталонським клубом.
Усман Дембеле, getty images
27 червня 2022, 20:15
Барселона не залишає спроб продовжити контракт з вінгером Усманом Дембеле, проте не може домовитися щодо фінансів.
Як повідомляє Footmercato, французький вінгер хоче отримати покращену пропозицію. Дембеле вінгер готовий залишитися в Барселоні на нижчих умовах, ніж дають інші клуби, але все одно хоче більше, ніж пропонує іспанський клуб наразі.
У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі: на його рахунку два голи та тринадцать результативних передач.
Нагадаємо, що Барселона вимагає від Усмана Дембеле визначитися з майбутнім найближчим часом.