Испания

Заміну для тер Штегена каталонцям доведеться шукати деінде.

Ще під час минулорічної трансферної кампанії в голкіпері Леванте Айторі Фернандесі, у якості потенційної заміни Марку-Андре тер Штегену, почала посилено цікавитись каталонська Барселона.

Однак зрештою жодних рухів у бік домовленості з "жабами" "блаугранас" так і не змогли досягти, а вже під час цьогорічного міжсезоння 31-річний виконавець зрештою змінив місце роботи.

Осасуна зголосилась стати наступним клубом іспанця, і при цьому не витратила задля цього жодного євро.

Валенсійський колектив залишить за собою 20% економічних прав на футболіста від наступного продажу, а також отримуватиме бонуси за підсумками його виступів у новій команді.

Угода між наваррцями та Айтором діятиме до 2025 року, тоді як клаусула складе 14 млн євро.

У цьому сезоні іспанець провів 15 матчів, пропустивши 32 голи, тоді як тричі залишив власні ворота "сухими".