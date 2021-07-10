Испания

"Сине-гранатовые" хотят приобрести сменщика для Тер-Штегена.

Барселона рассматривает возможность подписания еще одного голкипера в текущее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" нацелены на переход сменщика для Марка-Андре Тер-Штегена.

В каталонском клубе в приоритете находятся две кандидатуры — Айтор Фернандес из Леванте и воспитанник Барселоны Жорди Масип.

Каталонцы решили найти запасного голкипера после ухода Нето, который перебрался в команду из Валенсии, но получал недостаточно игрового времени.

Напомним, что Барселона также может заменить Нето голкипером Лилля, который провел последний сезон в Португалии.