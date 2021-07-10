"Сине-гранатовые" хотят приобрести сменщика для Тер-Штегена.
Жорди Масип, getty images
10 июля 2021, 11:53
Барселона рассматривает возможность подписания еще одного голкипера в текущее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" нацелены на переход сменщика для Марка-Андре Тер-Штегена.
В каталонском клубе в приоритете находятся две кандидатуры — Айтор Фернандес из Леванте и воспитанник Барселоны Жорди Масип.
Каталонцы решили найти запасного голкипера после ухода Нето, который перебрался в команду из Валенсии, но получал недостаточно игрового времени.
Напомним, что Барселона также может заменить Нето голкипером Лилля, который провел последний сезон в Португалии.