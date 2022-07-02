Испания

Кар'єра нідерландця у Барсі, схоже, підійшла до завершення.

Перехід Мемфіса Депая у Барселоні влітку 2021 року, потенційно, виглядав дуже непогано.

Але, за один рік у каталонському клубі, Депай так і не зміг стати головною зіркою після відходу Ліонеля Мессі у ПСЖ.

Зараз лідер збірної Нідерландів близький до того, щоб залишити Барсу влітку. Бажання надходить від керівництва та тренерського штабу. Хаві не бачить його у команді, а заробітна плата — одна з найвищих серед гравців.

Агенти 28-річного футболіста вже були повідомлені про рішення клубу. Вони почали шукати нове місце роботи для гравця.

Трансферна вартість Мемфіса босами "синьо-гранатових" оцінюється у 25 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Депай зіграв сумарно в усіх змаганнях 38 ігор, у яких зумів відзначитись 13 голами та двома асистами.