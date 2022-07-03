Испания

Це може бути вже третя каденція виконавця в цьому клубі.

Талановитий японський нападник Такефуса Кубо в 18-річному віці опинився в складі мадридського Реалу, хоча до мав досвід виховання в академії каталонської Барселони.

Проте, із огляду на геть юний вік на відсутність досвіду гри на рівні "елітних" європейських дивізіонів, "галактікос" вирішили в процесі підготовки виконавця піти за тернистим шляхом оренд.

Так свого часу з’явилась опція з виступами цього гравця в Мальорці, після чого були ще оренди до Вільярреала та Хетафе, проте останній сезон Такефуса так само проводив у складі "червоно-чорних".

Після завершення чергової оренди, для гравця настав час повертатись до Мадриду, однак більше схоже на те, що в столиці Іспанії на нього досі не розраховують навіть як на гравця, наближеного до стартового складу.

Саме тому виконавчий директор Мальорки Альфонсо Діас наразі вивчає питання вже третьої оренди японського футболіста до складу своєї команди.

Кубо в минулому сезоні зіграв у 30 матчах, забивши двічі та ще тричі віддавши гольові передачі.