Испания

Каталонський клуб виявляє інтерес до іспанського захисника Челсі.

Барселона зацікавлена ​​у послугах Маркоса Алонсо, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб готовий запропонувати десять мільйонів євро за 31-річного футболіста. У той же час Челсі хоче виручити за свого футболіста понад десять мільйонів, але Барселона сподівається зменшити суму.

Особистий контракт із Алонсо на три роки вже погоджено.

У сезоні-2021/22 Алонсо провів 46 матчів у всіх турнірах: на його рахунку п'ять голів та п'ять результативних передач.