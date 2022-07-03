Каталонський клуб виявляє інтерес до іспанського захисника Челсі.
МАРКОС АЛОНСО, GETTY IMAGES
03 липня 2022, 18:25
Барселона зацікавлена у послугах Маркоса Алонсо, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, каталонський клуб готовий запропонувати десять мільйонів євро за 31-річного футболіста. У той же час Челсі хоче виручити за свого футболіста понад десять мільйонів, але Барселона сподівається зменшити суму.
Особистий контракт із Алонсо на три роки вже погоджено.
У сезоні-2021/22 Алонсо провів 46 матчів у всіх турнірах: на його рахунку п'ять голів та п'ять результативних передач.