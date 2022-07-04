Испания

Досвідчений футболіст нещодавно пропустив невдалу гру проти України.

На той час центральний захисник казахстанської Астани та капітан збірної Вірменії Вараздат Ароян мав усі можливості для того, аби зіграти в першому матчі проти національної команди України в Лізі націй УЄФА, проте за рішенням тренерського штабу залишився на лаві для запасних, а його команда поступилась "синьо-жовтим" (0:3).

Незважаючи на свій незначний вік, 29-річного виконавця вже можна вважати досвідченим футболістом як на клубному так і на міжнародному рівні.

Окрім 68 матчів за збірну (3 голи), на його рахунку також є виступи в складах вірменського Пюніка та іспанського Кадіса, у якому він за останній футбольний рік зіграв 19 матчів, забивши один гол.

"Жовті" зрештою змогли зберегти право на участь у наступному розіграшу Ла Ліги, посівши 17 сходинку в турнірній таблиці, однак досвід співпраці з вірменським футболістом їм не сподобався.

Це твердження випливає з того факту, що іспанський колектив вирішив достроково припинити дію контракту Арояна з клубом, який спочатку був розрахований до 2023 року.