Испания

Півзахисник отримав статус вільного агента після виступів за Мілан.

Уже після завершення цьогорічної зимової трансферної кампанії стало відомо, що півзахисник італійського Мілану Франк Кесс’є не буде продовжувати взаємини з клубом, та отримає статус вільного агента, що й відбулось після здобутку "россонері" чемпіонського титулу.

Ще під час сезону стало зрозуміло, що майбутнє івуарійського футболіста буде пов’язано з каталонською Барселоною, тож за ходом літньої трансферної кампанії залишалось лише дочекатись моменту, коли "блаугранас" зможуть вивільнити трохи фінансового ресурсу задля укладання угоди зі своїм новачком.

Зрештою, іспанський колектив офіційно оголосив про підписання контракту до 2026 року.

Клаусула для бажаючих у майбутньому придбати Кесс’є становитиме 500 млн євро.

Презентація Франка в якості гравця Барселони відбудеться о 12:00 6 липня.

У минулому сезоні Івуарієць відіграв 39 матчів, забивши сім голів та зробивши одну гольову передачу.