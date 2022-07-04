Футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
Луїс Феліпе, Getty Images
04 липня 2022, 18:27
Луїс Феліпе став гравцем Бетіса, повідомив офіційний сайт іспанської команди.
25-річний футболіст підписав угоду до літа 2027 року.
Нагадаємо, що Феліпе виступав за Лаціо з 2016 року. За цей час він відіграв 144 матчі за "орлів", у яких забив два голи.
Цього року Феліпе встиг дебютувати за збірну Італії під керівництвом Роберто Манчіні.
У сезоні-2021/22 він провів 31 гру в Серії А і не відзначився результативними діями.