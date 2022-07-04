Испания

У послугах італійця зацікавлені Наполі, Атлетіко та Севілья.

Федеріко Бернардескі має попит у клубів з Італії та Іспанії, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, на 28-річного футболіста претендують Наполі, Атлетіко та Севілья.

Нагадаємо, що 1 липня Бернардескі став вільним агентом — його контракт із Ювентусом добіг кінця.

У сезоні-2021/22 він провів 36 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 6 результативних передач за туринський колектив.