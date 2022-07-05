Испания

Несподіваний поворот подій може статися у кар'єрі 37-річного нападника.

Жорже Мендеш зустрівся з президентом Барселони Жоаном Лапортою, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, агент та функціонер обговорювали потенційний перехід Кріштіану Роналду до складу "блаугранас".

Мендеш шукає варіанти для свого клієнта, оскільки Роналду висловив бажання залишити Манчестер Юнайтед, якщо надійде задовільна пропозиція.

При цьому не уточнюється, що особисто сам думає Роналду про Барселону, адже це принциповий суперник мадридського Реала, за який з 2009 по 2018 рік виступав португалець.

У минулому сезоні Крішітану зіграв 38 матчів, забивши 24 голи та віддавши три гольові передачі.