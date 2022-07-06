Испания

Форвард київського Динамо залишиться в Іспанії.

Іспанська Малага на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нападника київського Динамо Франа Соля.

Мова йде про оренду досвідченого форварда до кінця сезону-2022/23 з правом викупу.

У сезоны 2020/21 Соль грав на правах оренди у Тенеріфе (38/10), а минулий сезон він провів у складі Ейбару (31/5).

Що стосується Малаги, то клуб виступає у Сегунді. Сезон-2021/22 видався невдалим, адже клуб дивом врятувався від вильоту у Сегунду Б, зайнявши 18 місце.

Нагадаємо, що контракт 30-річного Франа Соля із київським Динамо триває до 31 грудня 2023 року.