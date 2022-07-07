За підсумками минулого розіграшу іспанської Сегунди Альмерія тільки за рахунок кращих додаткових показників виграла перегони за першу сходинку турнірної таблиці проти Вальядоліда.

Однак і без того команда Рубі виконала головне завдання на сезон, підвищившись у класі, після чого їй потрібно було виходити на трансферний ринок у пошуках якісного підсилення.

У той самий час "червоно-білі" також мали пройти період міжсезоння без суттєвих кадрових утрат у лавах своїх провідних виконавців.

Фігура нападника Умара Садіка в цьому випадку є однією з ключових, бо за останній рік він відзначився 19 голами та 12 гольовими передачами в 38 зіграних матчах.

За 25-річним нігерійцем після цього одразу вишукувалась черга з охочих підписати контракт, серед яких також був присутнім Вільярреал.

Проте Альмерія, за повідомленнями іспанської преси, знає ціну власному виконавцеві — 30 млн євро, саме з такої суми клуб буде мати бажання розпочинати будь-які розмови щодо трансферу.

"Жовта субмарина" після оголошення вартості Садіка згорнула перемовини.