Два роки тому за футболіста заплатили майже втричі менше.
Умар Садік, Getty Images
07 липня 2022, 10:37
За підсумками минулого розіграшу іспанської Сегунди Альмерія тільки за рахунок кращих додаткових показників виграла перегони за першу сходинку турнірної таблиці проти Вальядоліда.
Однак і без того команда Рубі виконала головне завдання на сезон, підвищившись у класі, після чого їй потрібно було виходити на трансферний ринок у пошуках якісного підсилення.
У той самий час "червоно-білі" також мали пройти період міжсезоння без суттєвих кадрових утрат у лавах своїх провідних виконавців.
Фігура нападника Умара Садіка в цьому випадку є однією з ключових, бо за останній рік він відзначився 19 голами та 12 гольовими передачами в 38 зіграних матчах.
За 25-річним нігерійцем після цього одразу вишукувалась черга з охочих підписати контракт, серед яких також був присутнім Вільярреал.
Проте Альмерія, за повідомленнями іспанської преси, знає ціну власному виконавцеві — 30 млн євро, саме з такої суми клуб буде мати бажання розпочинати будь-які розмови щодо трансферу.
"Жовта субмарина" після оголошення вартості Садіка згорнула перемовини.