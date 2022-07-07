Испания

Два роки тому за футболіста заплатили майже втричі менше.

За підсумками минулого розіграшу іспанської Сегунди Альмерія тільки за рахунок кращих додаткових показників виграла перегони за першу сходинку турнірної таблиці проти Вальядоліда.

Однак і без того команда Рубі виконала головне завдання на сезон, підвищившись у класі, після чого їй потрібно було виходити на трансферний ринок у пошуках якісного підсилення.

У той самий час "червоно-білі" також мали пройти період міжсезоння без суттєвих кадрових утрат у лавах своїх провідних виконавців.

Фігура нападника Умара Садіка в цьому випадку є однією з ключових, бо за останній рік він відзначився 19 голами та 12 гольовими передачами в 38 зіграних матчах.

За 25-річним нігерійцем після цього одразу вишукувалась черга з охочих підписати контракт, серед яких також був присутнім Вільярреал.

Проте Альмерія, за повідомленнями іспанської преси, знає ціну власному виконавцеві — 30 млн євро, саме з такої суми клуб буде мати бажання розпочинати будь-які розмови щодо трансферу.

"Жовта субмарина" після оголошення вартості Садіка згорнула перемовини.