Испания

Каталонці шукають найвигадливіші шляхи виходу зі скрутного фінансового становища.

Про те, що каталонська Барселона не може звести кінці в фінансовому плані, було сказано вже достатньо багато, тож "блаугранас" вимушені за кожного випадку власної зацікавленості будь-яким гравцем шукати шляхи для того, аби запросити його до своїх лав.

Схожу ситуацію доводиться спостерігати й у випадку бажання Барси отримати захисника андалузької Севільї Жюля Кунде.

60 млн євро — сума, розмір якої зміг стурбувати навіть лондонський Челсі, і що вже казати про іспанський клуб, для якого цей обсяг коштів наразі є непідйомним.

І поки "сині" вагаються у виборі між захисником туринського Ювентуса Маттейсом де Лігтом та Кунде, Барселона намагається вмовити Севілью частково компенсувати потенційні витрати за рахунок переходу власного гравця.

Захисника Сержіньйо Деста каталонці оцінили в 30 млн євро, проти наразі невідомо, чи зацікавлені "нервіонці" в такому обміні з доплатою на власну користь.

Американець у минулому сезоні відіграв у 31 матчі, зробивши три гольові передачі.