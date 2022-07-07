Испания

Каталонський клуб хоче придбати до свого складу польського нападника.

Президент Барселони Жуан Лапорта підтвердив, що клуб має намір підписати Роберта Левандовські і вже зробив пропозицію.

Функціонер сподівається, що Баварія дасть позитивну відповідь.

"Я хочу подякувати Левандовські тут публічно за те, що він робить, щоб приєднатися до нас", — сказав Лапорта.

Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав сім результативних передач.