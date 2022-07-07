Испания

Захисник прокоментував перехід до Барселони.

Ще в перші дні липня 2022 року каталонська Барселона оголосила про підписання контракту з центральним захисником Андреасом Крістенсеном, який раніше перебував у складі лондонського Челсі, проте офіційно представити власного новачка клуб зумів лише напередодні.

Датський футболіст під час офіційної події мав змогу поспілкуватись із представниками ЗМІ, відповівши на питання щодо свого трансферу до столиці Каталонії.

"Я можу тільки пишатись від факту свого перебування в цьому клубі. Здійснилась моя мрія: ще з дитинства я хотів, щоб усе відбувалось саме так.

Дякую Барселоні, що здійснили мою мрію. Коли мені було всього вісім років, я якось написав, що хотів би грати в цьому клубі. Сподіваюсь віддячити за це всім, чи тільки зможу. Я дуже хочу побачити фанатів Барси на вщент забитому стадіоні.

Так, ви вірно помітили, що я маю великий зріст, проте це не робить мене найсильнішим захисником у футболі. Мені доведеться використовувати свій розум — саме це й є філософією Барселони.

Перед трансфером я спілкувався не тільки з Мартіном Брайтвейтом, але й з іншими гравцями. Наприклад Маркосом Алонсо чи Сезаром Аспілікуетою. Вони завжди позитивно відгукуються про клуб. Ми також говорили про місто, іспанську культуру, місцевий футбол.

Я сказав їм зрештою, що поїду до Барселони. Я дуже хочу грати тут, але хотів би побачити їх поруч із собою знову вже наступного року

Колись у Барселоні працював Моуріньо. Мені теж довелось свого часу мати справу з ним. Я тоді був геть молодим, тому грав не дуже багато, проте він завжди був переможцем та мав план на кожну гру.

Наразі я хочу отримати задоволення від прийдешнього сезону. Хочу грати якомога більше, тому що знаю, на що здатна ця команда. Я пам'ятаю, як ще з малку стежив за Роналдінью, Деку. Бачив, як вони грали на полі. Мені дуже подобався їхній стиль футболу.

Останні кілька тижнів у Челсі були важкими, але закінчились вони не так, як я очікував. Проте я дуже пишаюсь тим, що мав можливість бути частиною цього клубу.

У Барсі існує велика конкуренція, але це тільки на краще. Я можу багато чому навчитися у всіх гравців, зокрема в захисників. Піке вже давно грає тут, він — справжня легенда.

Розмова з Хаві була приватною, але він сказав мені, що йому подобається мій стиль і мої особисті якості. Я не дуже комунікабельна людина, але спокійний і стриманий — це й привело мене сюди", — заявив датський виконавець.

У цьому сезоні 26-річний Крістенсен зіграв у 34 матчах, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.