Испания

Досвідчений воротар знов буде виступати на Батьківщині.

Колишній воротар Лаціо, Ліверпуля та ряду інших клубів підписав контракт із Вільярреалом.

Голкіпер перейшов до стану "субмарини" на правах вільного агента та підписав угоду до літа 2023 року.

Рейна виступав за Вільярреал із 2002 по 2005 рік, зігравши за цей період 147 матчів, в яких пропустив 151 гол та 55 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше іспанський воротар тепло попрощався із Лаціо.