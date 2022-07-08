Испания

Француз чекає пропозицію за новим контрактом.

Півзахисник Тома Лемар розглядав різні варіанти продовження кар'єри у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, французький футболіст прийняв рішення залишитися в мадридському Атлетіко і чекає на нову пропозицію за контрактом.

Зазначимо, що минулого сезону Лемар провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких забив чотири голи і зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Атлетіко помістив Лемара в трансферний список, побоючись, що той може пійти вільним агентом.