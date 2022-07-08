Француз чекає пропозицію за новим контрактом.
Тома Лемар, getty images
08 липня 2022, 19:06
Півзахисник Тома Лемар розглядав різні варіанти продовження кар'єри у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання As, французький футболіст прийняв рішення залишитися в мадридському Атлетіко і чекає на нову пропозицію за контрактом.
Зазначимо, що минулого сезону Лемар провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких забив чотири голи і зробив шість результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Атлетіко помістив Лемара в трансферний список, побоючись, що той може пійти вільним агентом.