Мадридці хочуть продати французького півзахисника.
Тома Лемар, getty images
23 червня 2022, 21:12
Атлетико розглядає варіант з продажем Тома Лемара, контракт якого з клубом добігає кінця вже наступного літа, повідомляє Marca.
"Матрасники" запропонували французькому півзахиснику продовжити угоду, проте футболіст поки що не відповів.
У мадридському клубі переживають, що Лемар не продовжить контракт і залишить команду безкоштовно, тому помістили його до трансферного списку.
Зазначимо, що цього сезону Тома провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких забив чотири голи і зробив шість результативних передач.
Нагадаємо, що Лемар — автор найпізнішого переможного голу в Ла Лізі.