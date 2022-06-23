Испания

Мадридці хочуть продати французького півзахисника.

Атлетико розглядає варіант з продажем Тома Лемара, контракт якого з клубом добігає кінця вже наступного літа, повідомляє Marca.

"Матрасники" запропонували французькому півзахиснику продовжити угоду, проте футболіст поки що не відповів.

У мадридському клубі переживають, що Лемар не продовжить контракт і залишить команду безкоштовно, тому помістили його до трансферного списку.

Зазначимо, що цього сезону Тома провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких забив чотири голи і зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, що Лемар — автор найпізнішого переможного голу в Ла Лізі.