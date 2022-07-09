Испания

28-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у нинішній команді.

Мемфіс Депай розраховує залишитись у Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що Барселона має Ансу Фаті, клуб веде переговори про продовження контракту з Усманом Дембеле і про купівлю Рафіньї Діаса з Лідса, нідерландський футболіст не боїться конкуренції і хоче залишитися.

При цьому Барселона хоче продати Депая, проте по ньому немає пропозицій на даний момент.

Нагадаємо, що контракт Депая із Барселоною розрахований до літа 2023 року.