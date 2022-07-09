28-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у нинішній команді.
МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES
09 липня 2022, 20:59
Мемфіс Депай розраховує залишитись у Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, незважаючи на те, що Барселона має Ансу Фаті, клуб веде переговори про продовження контракту з Усманом Дембеле і про купівлю Рафіньї Діаса з Лідса, нідерландський футболіст не боїться конкуренції і хоче залишитися.
При цьому Барселона хоче продати Депая, проте по ньому немає пропозицій на даний момент.
Нагадаємо, що контракт Депая із Барселоною розрахований до літа 2023 року.