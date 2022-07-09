Испания

Сторони погодили майже всі умови дворічного контракту.

Сага щодо майбутнього вінгера Усмана Дембеле в Барселоні, мабуть, наближається до свого завершення.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сторони погодили дворічний контракт та працюють над фінальними умовами майбутньої угоди.

За інформацією джерела, 25-річний француз погодився залишитися в Барселоні та чекає на "зелене світло" від каталонського клубу, щоб підписати новий контракт.

Минулого сезону Усман Дембеле провів у футболці "синьо-гранатових" 32 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 13 асистів.

Раніше повідомлялося, що Дембеле може залишитись у Барселоні зі зниженням зарплати на 40%.