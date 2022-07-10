Испания

Залишилось лише не забути поставити підписи в офіційних паперах.

Історія взаємин між французьким нападником Усманом Дембеле та каталонською Барселоною вже давно за рівнем напруги перевершила будь-який серіал, проте, судячи з останніх новин, уже незабаром у цьому сценарії доведеться встановити остаточну розв’язку.

Напередодні стало відомо, що 25-річний виконавець погодився з умовами клубу щодо зменшення зарплатні заради укладання нової угоди, після чого право сказати останнє слово надійшло Барселоні, яка до останнього вагалась із прийняттям рішення через неоднозначність сприйняття перемовин із футболістом усередині клубу.

Однак зрештою, як повідомляє іспанська преса, розбіжності в керівництві "блаугранас" було усунуто на користь продовження взаємин із Дембеле.

Очікується, що найближчим часом сторони повідомлять на загал про досягнуту домовленість.

Варто нагадати, що Усман наразі перебуває в статусі вільного агента через завершення строку дії попередньої угоди з клубом.