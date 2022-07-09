Испания

Однак усередині керівництва клубу все ще не впевнені щодо доцільності цього кроку.

Намагання французького нападника Усмана Дембеле та каталонської Барселони погодити новий формат стосунків між собою вже встиг стати довгограючою історією впродовж 2022 року.

Зрештою, дійшло до того, що контракт 25-річного гравця добіг кінця на початку липня, після чого сторони почали домовлятись фактично з нуля.

Головна умова збоку Барселони — зменшення заробітної платні футболіста, із якою геть не квапились погоджуватись представники француза.

Однак стрімке наближення початку нового сезону та поступове завершення активної фази трансферного вікна фактично не залишили Дембеле опцій для вибору.

Усман, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, зрештою зголосився на умови клубу, однак разом із тим на передній план вийшла давня суперечка всередині керівництва "блаугранас" щодо доцільності вести з ним перемовини щодо нової угоди.

Станом на сьогоднішній день, м’яч перебуває на половині поля Барселони, яка тепер не квапиться із прийняттям фінального рішення.

У цьому сезоні Дембеле зіграв 32 матчі, забивши два голи та віддавши 13 гольових передач.