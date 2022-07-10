Испания

Лондонський клуб хоче отримати за свого футболіста 7 мільйонів фунтів.

Челсі не охоче, але готовий розлучитися з Сезаром Аспілікуетою, повідомляє Evening Stanrd.

За інформацією джерела, "сині" повідомили в Барселоні, що вони можуть купити 32-річного футболіста за сім мільйонів фунтів.

Барселона зацікавлена ​​у трансфері, але не готова стільки платити.

Що стосується Аспілікети, то він уже погодив особистий контракт із каталонцями: угода на два роки із заробітною платою 11 мільйонів фунтів за сезон.

Минулого сезону Аспілікета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.