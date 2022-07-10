Лондонський клуб хоче отримати за свого футболіста 7 мільйонів фунтів.
СЕЗАР АСПІЛІКУЕТА, GETTY IMAGES
10 липня 2022, 20:58
Челсі не охоче, але готовий розлучитися з Сезаром Аспілікуетою, повідомляє Evening Stanrd.
За інформацією джерела, "сині" повідомили в Барселоні, що вони можуть купити 32-річного футболіста за сім мільйонів фунтів.
Барселона зацікавлена у трансфері, але не готова стільки платити.
Що стосується Аспілікети, то він уже погодив особистий контракт із каталонцями: угода на два роки із заробітною платою 11 мільйонів фунтів за сезон.
Минулого сезону Аспілікета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.