Каталонська Барселона та Усман Дембеле від початку зими вели переговори стосовно продовження контракту, але не могли дійти згоди.

Тим не менш, сторони змогли знайти консенсус — невдовзі клуб оголосить про підписання нового контракту. Очікується, що це станеться наступного тижня, повідомляє Маттео Моретто.

Нагадаємо, що основною проблемою була заробітна плата футболіста — каталонці були не готові платити Дембеле ті кошти, які просили його агенти.

Минулого сезону Дембеле взяв участь у 21 матчі іспанської Прімери за каталонський клуб, забив один гол і віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що француз готовий піти на зниження зарплати.