Испания

Сторони змогли досягти домовленості стосовно угоди.

Каталонська Барселона та Усман Дембеле від початку зими вели переговори стосовно продовження контракту, але не могли дійти згоди.

Тим не менш, сторони змогли знайти консенсус — невдовзі клуб оголосить про підписання нового контракту. Очікується, що це станеться наступного тижня, повідомляє Маттео Моретто.

Нагадаємо, що основною проблемою була заробітна плата футболіста — каталонці були не готові платити Дембеле ті кошти, які просили його агенти.

Минулого сезону Дембеле взяв участь у 21 матчі іспанської Прімери за каталонський клуб, забив один гол і віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що француз готовий піти на зниження зарплати.