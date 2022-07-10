Сторони змогли досягти домовленості стосовно угоди.
усман дембеле, getty images
10 липня 2022, 22:43
Каталонська Барселона та Усман Дембеле від початку зими вели переговори стосовно продовження контракту, але не могли дійти згоди.
Тим не менш, сторони змогли знайти консенсус — невдовзі клуб оголосить про підписання нового контракту. Очікується, що це станеться наступного тижня, повідомляє Маттео Моретто.
Нагадаємо, що основною проблемою була заробітна плата футболіста — каталонці були не готові платити Дембеле ті кошти, які просили його агенти.
Минулого сезону Дембеле взяв участь у 21 матчі іспанської Прімери за каталонський клуб, забив один гол і віддав 13 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що француз готовий піти на зниження зарплати.