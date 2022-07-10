Испания

Бразильський футболіст хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Рафінья має намір перейти до Барселони, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 25-річний футболіст бореться за те, щоб Лідс прийняв пропозицію каталонської команди. Барселона зробила покращену заявку, але "павичі" поки не дають остаточне зелене світло на перехід.

Крім того, Усман Дембеле може продовжити контракт із Барселоною наступного тижня.

Минулого сезону Рафінья провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.