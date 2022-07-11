Испания

"Орли" заплатять іспанському клубу понад десяти мільйонів євро.

Лаціо домовився про перехід Луїша Машіміану, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, за 23-річного футболіста "орли" заплатять 10 мільйонів євро та 500 тисяч як бонуси.

Контракт португальського голкіпера з Лаціо буде розрахований до літа 2027 року. Цього тижня відбудеться медичний огляд.

Зазначимо, що Машіміану виступає за Лаціо з 2021 року.

Минулого сезону він провів 35 матчів, у яких вісім разів відстояв на нуль та пропустив 55 голів.