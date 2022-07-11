Испания

Футболісти непотрібні не тільки Хаві.

Каталонська Барселона все ще продовжує відчувати наслідки фінансової кризи, тож її трансферна політика під час поточної кампанії переходів може здаватись доволі повільною.

Це спричинено, передусім, необхідністю для клуба спершу очікувати на розставання з власними виконавцями перед тим, як робити пропозиції стосовно інших футболістів.

Проте, що мають робити "блаугранас", коли одразу стосовно трьох їхніх футболістів немає жодних варіантів для продажу?

Ідеться про захисників Самуеля Умтіті та Оскара Мінгесу, а також півзахисника Рікі Пуча, які не входять до плані Хаві на наступний сезон.

Як повідомляє іспанська преса, найближчими днями керівництво іспанського клубу проведе серію послідовних перемовин із цими гравцями.

Щодо трансферу Пуча до Барси звертались представники Порту, проте зрештою головний тренер Сержіу Консейсау зупинив перемовини через власні мотиви.

Схожа ситуація мала місце й відносно інтересу французького Ренну стосовно придбання Умтіті, тоді як італійська Монца бажала отримати собі Мінгесу, але не хотіла платити за нього 5 млн євро.